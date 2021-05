Seine-et-Marne : un homme tué à coup de sabre en pleine rue

publié le 01/06/2021 à 01:30

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mai à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, un homme de 41 ans est décédé après avoir reçu un coup de sabre porté par un autre homme. Il s'agirait en fait d'un différend amoureux, l'agresseur présumé étant un ex-compagnon de la petite amie de la victime.

Selon les informations du Parisien, le drame s'est produit en pleine rue, aux alentours de 4 heures du matin. L'agresseur présumé aurait porté un coup de sabre émoussé sur le crâne de la victime, avant de prendre la fuite en voiture avec deux complices, précise le quotidien local. La victime a été transportée à l’hôpital de Melun, où elle est décédée en fin d'après-midi dimanche. D'après le Parisien, les policiers qui ont retrouvé l'arme du crime, la décrivent comme non-tranchante mais "utilisée comme un objet contondant".

Les enquêteurs ont interpellé trois suspects, qui sont toujours en garde à vue ce lundi soir. Le voisinage est sous le choc. "Je l’ai vu à terre, en sang, pas de mâchoire, la tête ouverte. J’ai vu son cerveau qui battait comme un cœur. C’est de la barbarie ! En plus le voisinage a entendu un gros bruit juste avant. Je me demande s’ils ne l’ont pas renversé d’un coup de pare-chocs pour l’assommer", témoigne au Parisien un voisin et ami de la victime.