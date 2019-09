publié le 25/09/2019 à 05:31

Arthur, 14 ans, a été menacé et tabassé dans les toilettes par trois élèves de son collège de Rive-de-Gier (Loire) à la mi-septembre. C'est un surveillant qui a mis fin aux violences devant une trentaine de personnes qui assistaient à la scène. Le collégien a écopé de 11 jours d'ITT. L'adolescent et sa famille s'expriment ce mercredi 25 septembre sur RTL.

"Je me suis fait taper et violer, à peu près dans tous le corps, beaucoup de fois. (...) Je me suis relevé, ils m'ont mis un couteau sous la gorge en me disant que quoi que je fasse ils me retrouveront", témoigne Arthur. "J'étais mort de peur", ajoute-t-il.

Dix jours après les faits, la mère du jeune garçon a du mal à parler sans pleurer. Elle avait pourtant alerté le collège que son fils avait subi des coups trois jours avant. Aujourd'hui, elle regrette l'inertie de la direction et se sent abandonnée par l'Éducation nationale. "On a eu aucune aide. On est victime et en fait on est seul", confie-t-elle.

Depuis le drame, Arthur n'est plus scolarisé. Quant à ses trois agresseurs de 14 ans, ils passeront devant un juge pour enfants dans les semaines qui viennent. L'accusation de viol n'a pas été retenue par le procureur à ce stade.

