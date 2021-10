Les infos de 18 h - Accident de chasse : un homme grièvement blessé, un chasseur interpellé

Le week-end a été marqué par un nouvel accident de chasse dramatique. Un homme est toujours ce dimanche 31 octobre au soir entre la vie et la mort après avoir été victime, samedi 30 octobre, d'un tir alors qu'il roulait au volant de sa voiture sur la quatre-voies entre Rennes et Nantes.

La vitre arrière a été brisé et la balle a perforé le cou de l'automobiliste âgé de 67 ans, qui a réussi, tant bien que mal, à garer son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Les pompiers et le SAMU sont intervenus très rapidement et on transporté la victime au CHU de Rennes.

Une reconstitution a eu lieu dimanche 31 octobre au matin en présence du chasseur âgé de 70 ans auteur du coup de feu. André Drouard, président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, ne comprend pas comment la balle a pu atteindre l'autoroute. "Le tireur était posté à 500 mètres de la quatre-voies, mais c'est pas possible, devant moi il y a une haie qui aurait dû arrêter la balle et au-delà il y a encore des arbres" explique-t-il.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes pour "blessures involontaires".

