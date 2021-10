En Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple, des dealers souhaitent verser des primes pour des violences contre des policiers. En ce sens, ils ont dressé un tableau comportant des tarifs selon les différentes actes commis. En fonction du degré de violence infligé à leur encontre, les malfrats se voient offrir des sommes d'argent plus ou moins élevées.

Un jet de pétanque contre un policer est payé 200 euros par les vendeurs de drogue tandis que 500.000 euros sont remis pour leur couper la tête. À l'annonce de l'existence de ce tableau des primes, Grégory Joron, le secrétaire général d’Unité SGP Police-FO, s'est montré scandalisé auprès de RTL : "on passe une autre étape avec ce tableau de primes de sévices, de tortures et de décapitation avec ce que ça coûte et ce que ça rapporte à celui qui s'adonne à ce genre de choses".

"C'est proprement choquant. C'est de l'intimidation, de la provocation et un appel à la barbarie donc nous on trouve ça inquiétant", alarme le syndicaliste. "Je pense que le prochain, ce sera ce tableau là avec la photo de mes collègues. C'est quelque chose qui doit être pris au sérieux par nos autorités et on attend des réactions. La première est de protéger les policiers", a-t-il ajouté. En outre, Grégory Joron demande à ce que l'anonymat des policiers soit mieux préservé.