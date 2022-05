Le meurtrier d'un homme de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, à Paris. L'individu est soupçonné d'avoir tiré dans la tête de la victime, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai, dans le quartier de Pigalle (17ᵉ arrondissement de Paris).

Le quinquagénaire écroué circulait en voiture lorsqu'il s'est arrêté à proximité d'une bagarre. Il aurait fait feu pour des raisons encore assez floues. Selon les premiers éléments, le suspect serait proche des sphères complotistes, antivax et auteur de plusieurs vidéos racistes et antisémites.

La victime, d'origine marocaine et espagnole, était le père d'une petite fille de sept ans. L'avocat de la famille, Me Avi Bitton pose la question d'un motif "raciste" pour tenter expliquer le crime commis en pleine rue. "Le suspect est connu pour ses propos racistes virulents, la victime est d'origine maghrébine. À notre connaissance, il n'y avait aucun lien entre le suspect et la victime", explique-t-il sur RTL.

Et de poursuivre en revenant sur les circonstances du drame. "Tout ce que l'on sait, c'est qu'un homme est descendu de la voiture et a tiré une balle dans la tête de la victime. On peut donc se poser la question de la motivation raciste", martèle l'avocat des proches de la victime. Il indique que "la famille attend des explications" de la part de la justice. Une marche blanche devrait être organisée ce dimanche 22 mai, dans les rues de Poissy (Yvelines) où habitait le jeune homme.

À écouter également dans ce journal

