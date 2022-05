Homme tué par balle à Paris : ce que l’on sait du principal suspect

Un homme a été victime d'un tir par arme à feu dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. On ne connait, pour l'heure, ni le motif, ni les conditions exactes de ce meurtre, mais on connait le suspect et ce n'est pas un inconnu des services de police, des réseaux sociaux complotistes, des milieux anti-sémites et des services de renseignement.

Dans ces vidéos - toujours en ligne sur internet - Martial L. dénonce le complot sioniste, la guerre civile secrètement souhaitée par les gouvernements ou l'inaction face "aux racailles". Également antivax et anti-masques, il avait été invité dans Touche pas à Mon Poste, l'émission de Cyril Hanouna sur C8, l'année dernière.

Ce que l'on sait à ce stade, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, il circulait avec sa compagne, vers 2h du matin, dans le quartier de Pigalle, tout près de son domicile. Pour une raison inconnue, il s'est arrêté au milieu d'une bagarre. Il est alors descendu de sa voiture avec une arme, avant de tirer sur un des protagonistes, selon une source policière. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, est décédée peu après.

L'homme a pris la fuite, mais sa voiture a rapidement été repérée par la BAC de nuit. Il a finalement été interpellé en douceur, alors qu'il tentait de s'éloigner avec des valises. Martial L. est depuis interrogé par la police judiciaire sur les motivations de son geste et les origines de son arme. L'an dernier, il avait été condamné pour incitation à la haine.

