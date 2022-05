Tuerie de Chevaline : le mystère sera-t-il percé ?

La route forestière proche de Chevaline où la famille al-Hilli et le cycliste ont été assassinés le 5 septembre 2012 (archives).

C'est l'un des grands mystères de ces dernières années : la tuerie de Chevaline. Le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille britannique sont retrouvés morts, criblés de balle sur un chemin forestier en Haute-Savoie. Un cycliste a également été abattu.

Dix ans plus tard, l'enquête est au point mort. Il n'y pas d'auteur de ce crime et pas de mobile. Un mystérieux motard a été aperçu par les promeneurs mais il a disparu sans laisser de traces. Au total, des centaines de témoins ont été entendus par les gendarmes. Trois ans plus tard, le mystérieux motard est enfin retrouvé mais son audition ne donne rien.

Cela n'a pas permis d'éliminer des pistes. Plusieurs hypothèses subsistent. La famille aurait croisé par malheur le trajet d'un tueur psychopathe ou elle aurait victime d'une exécution liée aux activités professionnelles du père de famille, spécialisé dans les micro-satellites.

Autre hypothèse également, celle d'un aboutissement malheureux autour d'un héritage de la famille. Un de ses membres est d'ailleurs interrogé en 2014 en Angleterre avant d'être libéré. "Cela ne signifie pas qu'il est innocent. L'enquête continue. Peut-être effectivement que l'on débouchera sur autre chose", déclarait le procureur d'Annecy de l'époque, Éric Maillaud.

La personnalité du père de famille reste troublante

La seule piste qui est définitivement écartée en 2022 est celle du motard passé quelques minutes avant sur les lieux du drame. À un moment de l'enquête, l'ombre de Nordahl Lelandais, habitant à 50km de l'endroit du crime, plane au-dessus de la tuerie de Chevaline. Mais c'est de nouveau l'impasse.

La personnalité du père de famille, Saad Al-Hilli, reste également troublante. Selon ses voisins, il se méfiait de quelqu'un ou de quelque chose car il serait en possession d'informations confidentielles. Les enquêteurs se demandent aussi si Sylvain Mollier, le cycliste tué, n'était pas la principale cible.

En effet, il a reçu le plus de balles et s'avérait être un séducteur dans sa vie personnelle. Une théorie qui ne convainc pas Éric Maillaud, le procureur. À ce jour, le mystère reste entier mais les policiers espèrent que les deux filles du couple, ayant survécu au drame, se souviennent d'un détail qui permettrait de faire avancer l'enquête.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info