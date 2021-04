publié le 16/04/2021 à 05:46

La petite Mia est toujours introuvable. La fillette a été enlevée cette semaine dans les Vosges, chez ses grands-parents. La Mère est elle aussi recherchée, elle n'avait plus le droit de voir son enfant seule. En attendant de la retrouver, les trois ravisseurs présumés ont été pour leur part interpellés en Île-de-France.

Pour l'instant, ils ne sont pas formellement identifiés comme les ravisseurs de Mia, mais les trois suspects ont un profil inquiétant : ils sont proches des thèses de l'ultra-droite et apparentés à la mouvance survivaliste, indiquait hier soir le parquet. Chez l'un des individus, ont même été saisis des éléments qui intéressent le parquet national antiterroriste. Ils étaient jugés comme potentiellement dangereux et comme tels dans les radars de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

C'est le GIGN qui a interpellé ces trois suspects la nuit dernière, entre Paris et la petite couronne. Ils ont été placés en garde à vue et transférés dans les Vosges, à Épinal afin d'y être interrogés par les gendarmes locaux et de la section de recherches de Nancy.

Mia reste pour l'instant introuvable, tout comme sa mère qui présente elle aussi un profil inquiétant. Elle déclarait en début d'année vouloir vider son appartement d'Épinal, vouloir acheter un camping-car et "vivre sous les radars de la société". Ce sont notamment ces éléments qui avaient conduit au placement de la petite fille chez sa grand-mère, là où elle a été enlevée mardi aux alentours de midi.

