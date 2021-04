Enlèvement de Mia : ce que l’on sait de la mère de la fillette

publié le 14/04/2021 à 16:29

Toujours aucune trace de la petite Mia. La fillette de 8 ans a été enlevée dans les Vosges mardi 13 avril par trois hommes, qui auraient soigneusement planifié le rapt selon le procureur de la République d'Épinal. Une alerte enlèvement avait été déclenchée hier soir et levée trois heures plus tard, comme le prévoit la procédure. Néanmoins, la petite fille est toujours recherchée et potentiellement en danger.

La mère de la petite fille intéresse particulièrement les enquêteurs. Lola Montemaggi, 28 ans, pourrait être avec sa fille qu'elle "n'avait pas le droit de la voir seule, mais seulement en présence d'un tiers, deux fois par mois", a souligné le procureur Nicolas Heitz.

Celle-ci avait "adopté devant le juge des enfants, le 11 janvier, une posture préoccupante", se disant "malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie ni dans celle de sa fille en arguant une position de rejet de la vie en société", a indiqué le procureur, Nicolas Heitz. Fin décembre, la mère de Mia avait dit avoir "pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, 'en dessous des radars de la société'", a précisé le procureur.

90 enquêteurs mobilisés

L'enquête, ouverte pour "enlèvement de mineur de moins de 15 ans", a été confiée à la section de recherche de Nancy et à la brigade de recherche de Saint-Dié. Selon la gendarmerie, 90 enquêteurs sont mobilisés pour retrouver Mia. "Nous sommes tous collectivement inquiets, nous espérons que l'enquête permettra rapidement" de retrouver l'enfant, a insisté le procureur d'Épinal, appelant toute personne ayant des informations à appeler le 0 800 36 32 68.



Au moment de son enlèvement, Mia, qui mesure 1,30m et a des cheveux longs bruns avec une frange, portait "de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge" et était "habillée d'un pantalon noir, d'un t-shirt, d'un gilet gris zippé avec des points dorés, d'une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche", a rappelé le procureur.