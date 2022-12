Affaire Jubillar : une reconstitution deux ans après la disparition de la jeune femme

Quasiment deux ans jour pour jour après la disparition toujours inexpliquée de Delphine Jubillar, une reconstitution va avoir lieu dans la soirée de ce mardi 13 décembre. Les enquêteurs se retrouveront à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, en compagnie du mari, Cédric Jubillar.

Seul suspect, il clame son innocence depuis le début. Son couple avec Delphine battait de l'aile, mais il a toujours affirmé qu'il ne l'avait pas tuée. S'il sera bien présent mardi soir sur les lieux de la disparition, l'homme ne devrait cependant pas prendre directement part à la reconstitution.

Les juges ont donné rendez-vous aux enquêteurs et aux avocats à proximité de l'école de Cagnac-les-Mines. La reconstitution devrait commencer par le ramassage scolaire et le sens de la voiture de la disparue, garée devant la maison. Selon l'accusation, celui-ci aurait changé pendant la nuit. Il sera également question des cris avec la convocation des voisines, de la dispute évoquée par le petit garçon du couple et des recherches et coups de fil de Cédric Jubillar.

"Cédric Jubillar a l'intention de ne rien faire lors de la reconstitution, puisque par définition, cela fait maintenant un an et demi qu'il explique qu'il n'a rien fait cette nuit-là", explique l'une de ses avocates. "Lorsque les juges et les gendarmes lui demanderont de faire des choses qu'il conteste, bien évidemment il ne les fera pas et ce sera un policier qui prendra sa place", poursuit Me Emmanuelle Franck.

Ainsi, Cédric Jubillar et ses avocats risquent d'être principalement spectateurs de la mise en scène d'une hypothèse : celle de sa culpabilité, de l'assassinat de Delphine Jubillar, jouée par des gendarmes.

