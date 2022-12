Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le compte personnel de formation (CPF) est victime de son succès. Après 3 ans de gratuité et 5 millions de formations demandées, les députés ont voté un amendement pour faire participer financièrement les salariés qui veulent se former. Le gouvernement souhaite désormais réguler le système pour responsabiliser les Français, les faire réfléchir à l'utilité de ces formations afin qu'elles aient un lien avec leur projet professionnel et donc éviter les arnaques.

Si vous avez passé un accord avec votre employeur et qu'il vous a validé un projet de formation, vous n’aurez rien à payer. Il en sera de même si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour tous les autres, il faudra s'acquitter d'une somme forfaitaire ou proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un certain plafond. Cela concernera toutes les formations, y compris les bilans de compétences.

Pour le gouvernement, c'est une belle occasion de faire des économies car ces formations ont un coût. La facture s'est élevée à 7 milliards d'euros en 3 ans et le budget alloué au CPF en 2023 est en baisse. Les modalités de ce nouveau reste à charge seront précisées en conseil d’État dans les jours à venir pour une application dans le courant de l’année prochaine.

À écouter également dans ce journal

Énergie - Au lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois, les 2.400 élèves doivent multiplier les couches de vêtements pour lutter contre le froid. Des problèmes de vétusté et d'isolation empêchent le chauffage de réchauffer les salles de l'établissement.

Accident de manège mortel - Le père de Gabriel, adolescent éjecté d'une attraction foraine et décédé trois jours plus tard, attend des réponses à ses questions. "Il y a forcément un problème de sécurité", affirme-t-il sur RTL.

Paris 2024 - À un an et demi du début des Jeux olympiques, le conseil d'administration doit entériner une hausse de 400 millions d'euros sur le budget initial.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info