publié le 27/11/2019 à 17:02

Le drame aurait-il pu être évité ? Le 14 septembre dernier, Edith Greffier est décédée d'un infarctus au centre hospitalier de Trévenans près de Belfort. La sexagénaire avait appelé le Samu à cinq reprises, et attendu plus d'une heure les secours avant d'être enfin prise en charge. Sa fille a décidé de déposer plainte pour homicide involontaire.

Tout commence lors d'un repas familial à La Chapelle-sous-Chaux, une commune du territoire de Belfort, relate France 3. La jeune retraitée de 62 ans dit alors ne pas se sentir bien. À 15h22, sa fille décide d'appeler le 15 et indique à l'opératrice que sa mère souffre de vomissements, de difficultés respiratoires et qu'elle a mal au bras gauche depuis une dizaine de minutes. Elle précise également qu'elle fait de l'hypertension.

L'opératrice lui passe alors un médecin régulateur qui conclut : "On va la voir puisqu’elle ne se sent pas bien. Vous savez, il y a beaucoup de gastros en ce moment", avant de dire que l’ambulance devrait arriver dans l’heure.

Les appels se succèdent et toujours pas de secours

17 minutes après son premier appel, Anne-Sophie Forni Greffier, la fille de la victime, rappelle le 15. On lui indique que les secours sont partis et devraient arriver. 13 minutes plus tard, elle rappelle une troisième fois le Samu. Sa mère ne respire plus, assistée de l'opérateur au téléphone, elle commence un massage cardiaque. Encore 13 minutes après, le mari de la sexagénaire appelle de nouveau et prévient alors que si sa femme décède "ce sera de votre faute".

France 3 qui a pu récupérer les bandes sonores révèle une conversation entre la médecin régulatrice et la médecin réanimateur : "Ça fait déjà 40 minutes qu'elle s'est arrêtée. On va être à 130 ou 140 minutes, à 62 ans. Je passe un coup de fil mais ça me paraît irréalisable en terme de timing" détaille le médecin en réanimation".

Plainte déposée pour homicide involontaire

Deux jours après le décès de sa mère, Anne-Sophie Forni Greffier a porté plainte pour non assistance à personne en danger, requalifiée par la police pour homicide involontaire. "On veut éviter que cela se reproduise", a indiqué l'avocate de la famille, qui réclame la réouverture d'un centre 15 dans le nord Franche-Comté.