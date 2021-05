publié le 17/05/2021 à 18:45

À deux jours de la mobilisation des policiers, Gerald Darmanin leur renouvelle son soutien

Le ministre de l'Intérieur l'assure, il sera à leurs cotés mercredi 19 mai. "Je peux comprendre leur colère, et moi qui suis le premier d'entre-eux, je leur dis que je les soutiens, je crois qu'ils l'ont compris, et je serai mercredi à cette manifestation, puisque c'est une manifestation pour la République que celle des policiers, et je leur dirai qu'effectivement nous sommes tous dans le même bateau pour lutter contre l'insécurité".

Des policiers qui, ces dernières semaines, ont été profondément choqués par le verdict rendu dans l'affaire de Viry-Châtillon. Huit des treize accusés poursuivis pour avoir brulé des policiers avaient été acquittés. Nouvel élément ce lundi 17 mai, qui risque d'attiser encore leur colère, de nouvelles plaintes déposées par les avocats des jeunes mis en cause. Ils dénoncent une enquête tronquée.

Un avocat de la défense parle de "construction de preuves"

Selon eux, des auditions ont été menées sous pression, les propos des témoins et mis en cause ont été déformés dans les procès-verbaux. Les avocats ont visionné les vidéos des interrogatoires de leurs clients. Pour eux, il y a un décalage évident avec ce qui a été retranscrit par les enquêteurs. Ils parlent même de preuves fabriquées. Quatre plaintes ont été déposées auprès du parquet d'Evry pour "faux en écriture publique" et "escroquerie au jugement", notamment.

"L'ensemble des preuves qui ont permis dans un premier temps d'aboutir à la condamnation de nombre de ce ces jeunes ne résultait pas de constatations de la part des officiers de police mais de construction de preuves. Les officiers de police, tête bêche, ont souhaité construire des coupables plutôt que tenter de découvrir qui étaient les véritables auteurs", déclare Maître Frédérick Petipermon, avocat d'une jeune homme condamné à 18 ans de prison.

C'est la sûreté départementale de l'Essonne qui menait ces investigations. Autrement dit, certains enquêteurs étaient des collègues, des proches, des policiers victimes. Trop proches, des aveux même de l'avocat d'un des policiers blessés. Le directeur de la police nationale maintient, quant à lui, son soutien total aux enquêteurs dans cette affaire.

À écouter également dans ce journal

Conflit israélo-palestinien - 40 civils ont été tués dans une même rue à Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Les points de passage vers Gaza sont fermés, empêchant l'arrivée de l'aide médicale et humanitaire. Emmanuel Macron a appelé ce lundi à la fin des hostilités.

Homophobie - La Fédération française de rugby a décidé d'autoriser les personnes transgenres dans ses compétitions officielles.

Tourisme - Disneyland Paris rouvrira ses portes le 17 juin avec le port du masque obligatoire pour tous les visiteurs dès 6 ans. Il s'agit de la première destination touristique d'Europe. Ce sera dès le 9 juin pour le parc Astérix.