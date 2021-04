et Léa Stassinet

publié le 21/04/2021 à 07:55

"J'espère que notre ministre de la Justice va prendre le temps de recevoir ces huit hommes qui ont été victimes d'une erreur judiciaire absolument épouvantable". Au micro de RTL ce mercredi 21 avril, Me Sarah Mauger-Poliak qui a défendu l'un des jeunes longtemps mis en cause avant d'être acquitté lors du procès des violences contre les policiers à Viry-Châtillon, demandait à ce qu'Éric Dupond-Moretti fasse un geste envers son client et les autres acquittés.

Le ministre de la Justice a répondu par la négative. "Recevoir les acquittés sur cette affaire en particulier ce sera de toute façon interprété et mal interprété", a déclaré le garde des Sceaux, invité de RTL. "Je ne recevrai pas tous les acquittés qui seront acquittés ultérieurement ou qui ont été acquittés en l'occurrence", a poursuivi Éric Dupond-Moretti.

"Je dis que sur le terrain symbolique, il faut faire très attention. Le garde des Sceaux se doit d'être nuancé, de prendre du recul", a-t-il expliqué, tout estimant "tout à fait normal" que Gérald Darmanin reçoive quant à lui les policiers victimes de cette violente agression survenue en 2016. "Il y a une chose dont on ne doute pas, c'est de la réalité de l'agression, de l'émoi que peut susciter cette agression auprès des policiers", conclut Éric Dupond-Moretti.