publié le 23/06/2020 à 18:22

Les faits se sont produits en 2018 lors d'une manifestation des "gilets jaunes" à Paris. À l'époque, les images avaient tourné en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d'informations en continu. On y voyait plusieurs manifestants pacifiques frappés par des policiers dans un Burger King. Ce mardi 23 juin, 4 CRS ont été mis en examen dans cette affaire et placés sous contrôle judiciaire.

Tous ont été mis en examen pour violences volontaires sans incapacité par personne dépositaire de l'autorité publique et deux d'entre eux sont aussi poursuivis pour violences volontaires avec incapacité de travail de moins de huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et avec arme.

Les images étaient accablantes pour les CRS : on les voit par exemple tabasser à plusieurs reprises Nathan, au sol, dans le fast-food où il s'était réfugié avec plusieurs manifestants. Il est frappé aux bras, aux jambes, au dos quand il se relève, alors que le jeune n'est pas menaçant, ne se défend pas et qu'il n'a commis aucune violence ni dégradation. Au total, 27 coups de matraque. Un tabassage en règle qui restera traumatisant, estime son père Didier.

"27 coups de matraque ça se garde à vie, c'est d'une injustice totale dans un pays démocratique comme le notre. (...) Il en souffre, il en souffrira tout le temps. Il ne s'en remettra pas, même après un procès". Ce jeune militant écologiste de 26 ans espère qu'il y aura un procès, et sera entendu par le juge d'instruction la semaine prochaine.

