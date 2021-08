Dans le Var, les corps de cinq personnes ont été retrouvés ce mercredi 18 août au matin dans une voiture immergée au fond d'un lac sur la commune de Saint-Raphaël. Il s'agit sans doute des corps de cinq jeunes, dont la disparition avait été signalée par leurs parents mardi soir.

L'identification formelle des cinq corps est actuellement en cours, une salle dédiée à été aménagée au sein de l'hôpital de Fréjus. C'est un moment extrêmement douloureux pour les familles qui vont devoir dire s'il s'agit bien de leurs enfants.

Ce qu'on l'on sait c'est que la voiture qui a été extraite du lac cet après-midi est bien celle d'une des personnes du groupe disparu depuis hier soir, composé de quatre garçons et une fille, originaires de Saint-Raphaël et de Paris. Ils faisaient la fête ensemble selon une de leurs connaissances, qui les a quittés plus tôt dans la soirée. Les parents de la jeune femme ont signalé sa disparition dans la nuit.

Les gendarmes ont d'abord retrouvé des traces sur la route qui longe le lac. Des plongeurs ont alors été mobilisés avant de faire la triste découverte. Le trajet ne serait pas particulièrement dangereux à cet endroit mais l'enquête des policiers sur les circonstances du drame ne commenceront réellement qu'à l'issue des identifications..

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var - Le plus gros incendie de l'été en France, qui s'est déclenché lundi 16 août après-midi dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, n'est toujours pas maitrisé. Le bilan est désormais de 2 morts et de 24 blessés, dont 5 pompiers.

Afghanistan - La deuxième rotation du pont aérien entre Kaboul et les Émirats mis en place par la France a permis d'exfiltrer 216 personnes, dont 184 Afghans et 25 Français. Sur le terrain, les premiers signes de résistance à l'arrivée des Talibans au pouvoir apparaissent avec une manifestation s'est déroulée à Djalalabad.

Justice - Abritel, la plateforme de location touristique a été assignée en justice par la répression des fraudes pour "pratique commerciale trompeuse". Le site est accusé de ne pas suffisamment contrôler et d'avoir laissé des escrocs publier des annonces.