Afghanistan : les Talibans ouvrent le feu sur des manifestants, au moins 3 morts

Les images de scènes de chaos se poursuivent en Afghanistan. Trois jours après la prise de pouvoir des Talibans, des dizaines de personnes sont descendues dans les rues de Jalalabad, au nord-est du pays, pour protester contre le mouvement, ce mercredi 18 août. En représailles, des soldats ont tiré en l’air pour disperser le rassemblement, avant d’ouvrir le feu sur la foule.

Comme l'indique le New York Times, dans un article repéré par L'Obs, des manifestants et des journalistes auraient été violentés lors de ces heurts qui ont causé trois morts et une dizaines de blessés.

D’après les témoins, des incidents ont eu lieu lorsque des habitants ont voulu hisser le drapeau national afghan sur une place de la ville, en signe de rébellion contre les Talibans qui ont hissé leur propre drapeau sur le palais présidentiel, à Kaboul. Ces scènes de violence contrastent avec le discours d’apaisement prôné par les Talibans, qui assurent vouloir gouverner différemment et notamment à l'encontre des femmes.