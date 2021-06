Il n'en restera qu'un. La Belgique et le Portugal, deux des favoris, s'affrontent dimanche 27 juin (21h00) à Séville en 8es de finale de l'Euro, un choc au sommet qui conduira inévitablement à l'élimination de la sélection numéro 1 mondiale au classement Fifa et 3e du Mondial 2018, ou du champion d'Europe en titre.

Les deux sélections ne se sont jamais affrontées dans le cadre d'un Euro ou d'une Coupe du monde. Romelu Lukaku, qui a déjà marqué trois fois dans cet Euro lors des trois victoires de la Belgique, sera la principale menace pour l'arrière-garde lusitanienne, assez fébrile lors de la défaite contre l'Allemagne (4-2).

Du côté de la sélection dirigée par Fernando Santos, on s'en remet à Cristiano Ronaldo (36 ans), meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations dont trois penaltys. La chaleur andalouse sera un facteur à prendre en compte : il devrait faire encore plus de 30 degrés sur la pelouse jaunie du stade de la Cartuja.

Les Tchèques peuvent-ils surprendre les Pays-Bas ?

Vainqueurs de leurs trois matches de poule comme les Belges, les Pays-Bas espèrent auparavant (18h) marquer les esprits après les absences de leurs prédécesseurs à l'Euro 2016 et au Mondial 2018. Mais depuis le triomphe des Marco Van Basten, Ruud Gullit et Ronald Koeman à l'Euro 1988, le premier match à élimination directe a souvent été fatal aux Bataves (seulement deux qualifications en sept rencontres, en 2000 et 2004).

En face, la République tchèque, finaliste malheureuse en 1996 contre l'Allemagne, pourra compter sur son avant-centre Patrik Schick, auteur de trois buts dans le tournoi. Les deux nations se sont rencontrées à deux reprises à l'Euro, à chaque fois en phase de groupes, avec un succès des Hollandais en 2000 et une victoire des Tchèques en 2004.