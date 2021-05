Paris : des riverains protestent contre les fumeurs de crack

et AFP

publié le 20/05/2021 à 01:29

"Rendez-nous notre parc", "le parc Éole pour nos enfants", pouvait-on lire mercredi sur les pancartes accrochées aux grilles du jardin public du XVIIIe arrondissement. Plus d'une centaine de riverains du jardin d'Éole à Paris ont protesté mercredi contre la décision des pouvoirs publics de concentrer dans ce parc, de jour comme de nuit, les usagers de crack du quartier de Stalingrad.

Depuis lundi soir, les consommateurs de crack sont contenus par la police dans le jardin d'Éole, un lieu que les toxicomanes avaient l'habitude de fréquenter en journée avant de migrer 500 mètres plus loin vers le quartier de Stalingrad pendant la nuit. Le jardin public leur est désormais ouvert jusqu'à 1h du matin.

"Ça fait un an qu'on est des étrangers dans ce parc", a assuré Celik Nadia, une auxiliaire puéricultrice de 43 ans, qui s'est jointe à la mobilisation avec ses deux enfants de 11 et 9 ans. Elle témoignait de sa "colère" contre la décision des autorités de "parquer" là les toxicomanes. Pour la résidente de la rue d'Aubervilliers qui fréquentait le lieu plusieurs fois par semaine avec ses enfants, une seule solution: "il faut libérer le parc".

Après plusieurs prises de parole et un court défilé dans le jardin d'Eole, les riverains ont reçu la visite du député du XIXe arrondissement de Paris, Mounir Mahjoubi. Ce dernier a estimé que les mesures annoncées par les autorités, pour contraindre les consommateurs de crack à rester à l'intérieur du parc, n'était pas effectives pour le moment.