publié le 02/06/2021 à 18:54

C'est une affaire à peine croyable qui s'est déroulée en plein Paris en 2021. Un homme a été empêché d'entrer dans un appartement qu'il avait loué, tout ça parce qu'il est noir. Le 24 mai dernier, Benjamin Kingombe, cuisinier de 25 ans installé à Brunoy, dans l'Essonne, réserve un appartement dans le 16e arrondissement de Paris, pas très loin de la Tour Eiffel, pour y demander sa compagne en mariage.

Le jour J, le jeune homme arrive sur place avant sa future épouse, avec plusieurs bouquets de fleurs dans les bras, des ballons et des chocolats. Mais devant lui, à l'entrée de cet immeuble, se dresse un homme que Benjamin identifie comme le concierge : "J'avais bien prévenu à l'avance que c'était pour ma demande en mariage", indique-t-il. L'homme le toise et lui refuse l'accès au bâtiment. Les premières remarques racistes tombent : "Vous allez être combien dans l’appartement ? Vous ne rentrez pas, vous allez ramener toute l’Afrique". "Je suis choqué. En 2021 il y a encore des gens qui pensent comme ça, c'est très grave", confie Benjamin Kingombe.

Le lendemain, Benjamin et sa fiancée décident de téléphoner au propriétaire de cet appartement pour avoir des excuses et des explications. Alors que la future mariée enregistre la conversation téléphonique, le propriétaire débite une logorrhée raciste : "Non seulement vous avez pris 400 ans d’esclavage dans le c**, mais en plus ça ne vous a pas servi de leçon, vous êtes d’une bêtise exceptionnelle". Benjamin Kingombe a porté plainte.

À écouter également dans ce journal

Politique : Le début de la tournée post Covid-19 d'Emmanuel Macron a commencé ce mercredi 2 juin dans le Lot, à Saint-Cirq-Lapopie.

Coronavirus : Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux 12-18 ans le 15 juin.

Euro 2021 : les Bleus affrontent le Pays de Galles ce mercredi. C'est leur premier match de préparation pour l'Euro et le premier match pour Karim Benzema depuis 2015.