La hausse des prix de l'énergie a un impact considérable sur de nombreuses entreprises. Certaines boulangeries se retrouvent dans des situations particulièrement délicates et doivent même envisager la fermeture face à l'inflation galopante. À La Salvetat-Saint-Gilles, commune située à l'ouest de Toulouse, une enseigne ouverte depuis près de quinze ans, doit mettre la clé sous la porte, car sa facture a augmenté de 350%.

Partagés entre abattement et colère, les propriétaires de cette boulangerie se sont confiés au micro de RTL et ont pointé la responsabilité du gouvernement : "Du dégout après 27 ans d'artisanat. On est complétement abandonné par l'État. Pendant le Covid, on était là, on était les seuls ouverts. L'État n'en a rien à foutre", a notamment regretté Marc Guichet, le boulanger de cette boutique. "On ne bénéficie d'aucune aide".

Une facture qui deviendrait vertigineuse

Malgré un amortissement pour le prix de l'énergie annoncé par le gouvernement, cette mesure est insuffisante pour permettre à cette boulangerie de fonctionner. "De 1.090 euros, on passerait à 4.700 euros à partir du 1er janvier, et cela mensuellement. Ce n'est pas possible", a expliqué Marc Guichet.

"Déjà, on a du mal à se reverser des salaires convenables. Ma femme et moi, nous sommes au Smic, alors qu'on travaille 70 heures par semaine, sept jours sur sept. Jusqu'à maintenant, cela passait, maintenant, c'est fini". Pourtant, cette boulangerie ne désemplit pas et les clients sont nombreux.

Ces derniers ont regretté "la fermeture d'un commerce de proximité" qui, contrairement à de nombreux concurrents, n'a pas augmenté le prix du pain depuis près de deux ans.

