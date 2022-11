Inflation : les produits animaliers vont augmenter de 41% en 2023

L'annonce devrait faire pâlir plus d'un propriétaire d'animal de compagnie. Michel-Edouard Leclerc, fondateur du groupe de grande distribution éponyme, annonce une hausse de 41% des prix des produits animaliers en 2023. Une augmentation qui s'ajoute à celle déjà subie en 2022 : + 13%.

Sébastien Crépieux, fondateur d'Invers, qui produit des croquettes depuis quatre ans, explique que les producteurs d'aliments pour chiens et chats doivent faire face à des hausses de coût de production considérables : la matière première et l'énergie flambent, ainsi qu'à une pénurie de protéines due à la grippe aviaire. Son entreprise limite l'augmentation à seulement 5 à 6%, loin des hausses demandées par les deux groupes dominants : Nestlé et Mars. Ce marché est en effet très peu concurrentiel, ces deux géants maintiennent des marges confortables.

Mais l'inflation ne se limite pas aux croquettes, la litière est aussi concernée. Philippe Lambeaux, président d'AgroBiotheur explique ainsi que son entreprise accuse un accroissement des coûts de 90%. "On a dû augmenter nos prix de 50%, car si on ne le faisait pas, on mettait la clé sous la porte", assure-t-il.

La SPA craint une recrudescence des abandons

Conséquence, selon l'Ifop, près d'un quart des Français a déjà renoncé à adopter une boule de poils en raison des dépenses engendrées. Et les abandons pourraient être de plus en plus fréquents avec l'inflation galopante. C'est la crainte de plusieurs associations de défense des animaux et de Philippe Adam, président de la SPA de Salon et sa région, en Provence.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info