À Bédoin, commune du Vaucluse, les habitants sont sous le choc après la découverte, jeudi 1er décembre, des corps de deux bébés dans un congélateur. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte. Ce vendredi matin, quelques heures après cette découverte, les voisins tombent des nues.

Lionel tient un restaurant de burger, juste en dessous de la maison où vivait la principale suspecte. Le domicile est désormais sous scellé. Ce voisin la connaissait depuis plusieurs mois et il n'a jamais vu la femme de 41 ans enceinte. "Ça fait 5 ans que je suis ici (...) on ne peut pas se douter que notre voisine fait ça", décrit-il.

La gérante d'une boutique, située à quelques mètres du domicile, est aussi choquée. "C'est la surprise. Elle a d'autres enfants. J'espère qu'il y aura un vrai suivi psychologique, surtout pour les enfants", espère cette voisine.

La principale suspecte est toujours en garde à vue. Elle vivait avec ses trois filles à ce domicile. Elle va être soumise à des examens psychologiques et psychiatriques. Une autopsie sera réalisée ce lundi pour déterminer les causes de la mort des deux nourrissons. À l'heure actuelle, il est impossible de préciser l'âge, ni le sexe, ni le lien entre les deux bébés et avec la femme en garde à vue.

À écouter également dans ce journal

Grève SNCF - La grève des contrôleurs provoque de grosses perturbations sur les rails durant ce premier week-end de décembre. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur statut et une revalorisation salariale.

Visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis - Le président de la République est attendu vendredi 3 décembre à la Nouvelle-Orléans. La veille, le dîner de gala à la Maison Blanche n'a rien effacé des tensions qui subsistent entre les deux pays.

Paris Saint-Germain - Kylian Mbappé aurait secrètement rencontré Robert Lewandowski pour tenter de l'attirer dans le club de la capitale. Le PSG avait fait du Polonaise sa cible prioritaire à l'été dernier.

