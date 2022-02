Fin janvier, Amanda a été retrouvée morte à Paris. Son compagnon était depuis recherché. Il s'est rendu aux forces de l'ordre dans le Var, juste après avoir rendu une dernière visite à son père.

Soulagé, Gérard craignait une issue fatale pour son fils, en cavale. Sa voiture a été retrouvée à Amiens avec son arme de service dans le coffre. Depuis, aucune nouvelle jusqu'à ce mardi matin 22 février. Le père a aperçu son fils dans le jardin de sa villa qui se trouve à l'écart du village de Montmeyan. "Je l'ai accueilli, il a pris une douche et a mangé un petit morceau car il était complètement cuit", explique Gérard qui a ensuite appelé les gendarmes de Brignolles. "C'était son souhait de se rendre, dès qu'il avait serré son père dans les bras, témoigne-t-il. Il demandait pardon. Il ne savait pas si j'allais le recevoir. C'est mon fils, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?"

L'homme de 29 ans a été transféré dès l'après-midi à Paris. Il assumera ses actes assure son père : "Il va parler, tout dire, il n'a rien à cacher. Il veut être puni pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il n'a pas fait." Avant que son fils soit embarqué par les forces de l'ordre, Gérard lui a glissé quelques mots. "Je lui ai dit : 'Je t'aime, tu seras toujours mon fils. Maintenant, tu vas être face à tes responsabilités'."

À écouter également dans ce journal

Crise ukrainienne - La situation se dégrade d'heure en heure. Vladimir Poutine reconnaît la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et de Donetsk et se dit prêt à "démilitariser l'Ukraine". Du côté de l'Union européenne, on se prépare à rendre public des sanctions contre la Russie. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer à ce sujet dans la soirée.

Présidentielle 2022 - Le candidat écologiste Yannick Jadot est le 7e candidat à obtenir les 500 parrainages nécessaires pour être officiellement dans la course à l'Élysée. À l'extrême-droite, l'heure est plutôt à l'inquiétude alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour rencontrent des difficultés à obtenir les signatures nécessaires.

Chelsea/LOSC - Lors des 8e de finale de la Ligue des champions, le club lillois se déplace à Londres ce mardi 22 février pour affronter Chelsea. Un duel qui peut paraître déséquilibré alors que le club anglais est champion d'Europe en titre, et les Lillois sont, en Ligue 1, dans le ventre mou du classement.