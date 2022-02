Chelsea-Lille : 5 raisons d'y croire pour le Losc

Renato Sanches et Ngolo Kanté au duel le 2 octobre 2019 en phase de poule de Ligue des Champions.

"Ils sont redoutables mais on aura aussi notre mot à dire." À quelques heures du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Jocelyn Gourvennec, entraîneur lillois, se déplace à Londres avec de grandes ambitions. Et pourtant, les Dogues affrontent, ce mardi 22 février à 21h, Chelsea, champion d'Europe et champion du monde en titre. Un cador européen qui, sur le papier, est bien supérieur au champion de France.

Mais la plus grande des compétitions européennes réserve bien souvent des surprises aux amateurs de ballon rond. Surtout que les hommes de Thomas Tuchel s'apprêtent à accueillir les Nordistes dans une forme plutôt contrastée entre le manque de confiance de leurs attaquants et les blessures qui s'accumulent à mesure que les matchs s'enchaînent. Alors, le Losc a bien des chances de créer l'exploit, et suivre les traces de leurs collègues de Ligue 1 du PSG, vainqueurs mardi dernier du Real Madrid de Karim Benzema (1-0).

1. Un groupe fatigué

"Nous avons six joueurs enrhumés à cause de la climatisation dans l'avion. Nous n'avions presque aucun joueur qui a bien dormi à cause du décalage horaire depuis Abu Dhabi", a déclaré Thomas Tuchel après la victoire in-extremis samedi contre Crystal Palace (0-1) en Premier League. Il faut dire que les Blues avaient remporté dans la douleur, moins de sept jours auparavant, le Coupe du monde des clubs de la Fifa contre les Brésiliens de Palmeiras (2-1 après prolongations) à Abu Dhabi.

Encore engagés dans toutes les compétitions domestiques et internationales, les Londoniens semblent marquer le coup physiquement ces derniers temps. En témoigne leur dernier performance contre le Crystal Palace de Patrick Vieira, leur 41e match de la saison, où l'ensemble du groupe a dû puisé dans ses réserves pour s'imposer sur le plus petit score possible.

2. Des blessures à répétition

Cette méforme physique s'accompagne d'une avalanche de blessures dans le sud-ouest de Londres. Après avoir perdu pour l'ensemble de la saison l'international anglais Ben Chilwell lors du match contre la Juventus en octobre dernier (4-0), Thomas Tuchel s'est également vu priver de son pendant de la défense à droite, Reece James, homme en forme du début de la saison. Même si ce dernier pourrait faire son grand retour après une blessure à l'ischio jambier le 29 décembre 2021, l'absence des deux "pistons" du système à 5 défenseurs du technicien allemand pèse sur l'équilibre des Blues.

De son côté, la jeune pépite anglaise Mason Mount est dores et déjà indisponible pour affronter le Losc ce mardi. Il sera peut-être accompagné du capitaine Cesar Azpilicueta et de Callum Hudson-Odoi tous deux touchés à l'aine pour l'un et au talon d'Achille pour l'autre.

3. Une fin d'année 2021 médiocre en Premier League

Alors qu'ils étaient au coude à coude avec l'ogre Manchester City durant les trois premiers mois de Premier League, les champions d'Europe en titre ont totalement été décrochés de la course au titre à cause d'un mois de décembre décevant en termes de résultats.

Chelsea reste sur quatre victoires en onze matchs de Premier League, pas suffisant pour espérer remporter ce championnat si compétitif. Plus inquiétant encore, les Blues ont vu leur stabilité défensive, si chère à Thomas Tuchel, malmenée pour la première fois depuis que le technicien allemand à pris ses fonctions aux bords de la Tamise. Sur ces onze matchs, le champion d'Afrique Édouard Mendy et Kepa Arrizabalaga n'ont pu garder leur cage inviolée qu'à trois reprises.

4. Le cas Lukaku

"Ce n'est pas le moment de se moquer de lui, c'est un de nos joueurs et nous devons le protéger", a déclaré Thomas Tuchel lundi à propos de son attaquant Romelu Lukaku, recruté à près de 113 millions d'euros à l'été 2021. Depuis ses propos polémiques de la fin 2021 concernant son mal-être en Angleterre et le manque de confiance de son coach, le buteur belge ne retrouve pas l'efficacité qui avait fait sa force à l'Inter en inscrivant 64 buts en 95 matchs.

Samedi, Romelu Lukaku a battu un triste record en ne touchant que sept ballons sur l'ensemble d'un match, une performance encore jamais réalisée en Premier League depuis que la statistique est comptabilisée lors de la saison 2003/2004. C'est donc une attaque en grand manque de confiance qui accueillera le Losc, même si le Marocain Hakim Ziyech retrouve, lui, son niveau de l'Ajax Amsterdam en ayant inscrit trois buts lors des trois derniers matchs de championnat.

5. Une phase de groupe brillante des Dogues

Enfin, outre les failles des Blues à exploiter, les Dogues pourront profiter de leur beau parcours jusqu'alors en Ligue des Champions. Premiers de leur groupe, les hommes de Jocelyn Gourvenec restent sur trois victoires de rang face au Sevilla FC (1-2), au RB Salzbourg (1-0) et au VFL Wolfsburg (1-3). Ils ont su élever leur niveau de jeu dans les matches décisifs. De bonne augure avant d'affronter des adversaires rompus aux joutes européennes qu'ils ont d'ailleurs affronté il y a deux saisons en phase de poule.



Les Lillois - dont sept d'entre eux déjà présents pourraient jouer ce mardi - avaient alors livré deux prestations encourageantes en ne s'inclinant que par 2 buts à 1 lors des deux matchs. Un petit manque d'expérience qui pourrait être comblé deux saisons plus tard alors que les Dogues auront l'avantage de recevoir au match retour le 16 mars prochain.