Le policier soupçonné de féminicide a été interpellé

Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mardi 22 février que le policier soupçonné de féminicide à Paris avait été interpellé "sans incident" dans le Var. "Il est désormais à la disposition de la justice", a précisé Gérald Darmanin.

Le policier recherché depuis plusieurs jours, suspecté d'avoir tué sa compagne, a contacté vers 9h45 la brigade de gendarmerie nationale afin de signaler sa présence au domicile de son père, à Montmeyan, a appris RTL de source proche. Il a été interpellé peu de temps après et placé en garde à vue. Son père l'avait d'ailleurs appelé, le 18 février, à se rendre. "Arnaud, si tu me vois, si tu m'entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délais dans un commissariat ou une gendarmerie (…) Fait le pour Amanda, fait le pour ses parents, sa famille. On a besoin de savoir", avait-il déclaré sur BFMTV.

Le 28 janvier dernier, le corps d'Amanda G. a été découvert par la police dans son appartement du XIXe arrondissement de Paris. La jeune femme a été étranglée, d'après les résultats de l'autopsie. Son compagnon et principal suspect, Arnaud Bonnefoy, avait, lui, déjà été condamné pour des faits de violences conjugales.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...