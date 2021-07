Trois jours après le braquage de la bijouterie Chaumet, une autre bijouterie de Paris a été prise pour cible dans le IVème arrondissement. Deux hommes armés sont à l'origine du braquage. Le montant de leur butin est estimé à 400.000 euros en bijoux et argent liquide. D'après nos informations, les deux hommes sont en fuite.

Vers 12h30 ce vendredi 30 juillet, deux hommes ont fait irruption dans une bijouterie Dinh Van, dans la rue Vieille-du-Temple. Les individus étaient chacun armés d'un pistolet à impulsion électrique et d'une bombe lacrymogène. Sans violence, ils ont réussi à se faire remettre des bijoux et du numéraire. Si le montant du butin a dans un premier temps été évalué à 2 millions d'euros, se basant sur du déclaratif et sur la valeur des bijoux à la revente, il a été revu à la baisse. 400.000 euros de bijoux et d'argent ont tout de même été volés.

Les deux braqueurs sont toujours en fuite ce vendredi soir. Les investigations pour tenter de les retrouver ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme (BRB), a précisé le parquet de Paris. Dans le même temps, le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de "vol avec arme et en bande organisée".

Ce braquage intervient trois jours après celui de la bijouterie Chaumet, proche des Champs Elysées. Un homme s'était emparé d'un butin évalué à près de 3 millions d'euros. Il avait été interpellé le lendemain avec un complice en Moselle.

