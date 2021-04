publié le 09/04/2021 à 16:39

Un binôme sacrément efficace s'est emparé des joyaux du palace. Le célébrissime George V, sur les Champs-Élysées, a été pris pour cible par deux individus armés dans la soirée du jeudi 8 avril. Les braqueurs sont repartis avec 100.000 euros de bijoux.

Les deux hommes arrêtent leur scooter aux alentours de 21h devant l'hôtel cinq étoiles. Casqué et ganté, le passager descend du deux-roues et fait irruption dans le hall avec une arme de poing. Il met en joug un vigile et un agent d'accueil qui se trouvent là et fonce sur la vitrine à bijoux qui trône dans l'entrée. Il la brise avec un hache, se saisit de la joaillerie de luxe et sélectionne les plus belles pièces de la collection de la marque Van Cleef & Arpels.

Ce choix parmi les bijoux laisse penser que le voleur avait fait des repérages avant de passer à l'acte. Il rafle l'équivalent de 100.000 euros, le tout en seulement quelques minutes. Enfin, il ressort avec son butin, retrouve son complice qui l'attendait et enfourche le scooter. Les deux hommes se sont depuis évaporés. Ils sont passés hors des radars des policiers qui étaient à leurs trousses. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne est chargée de l'enquête.