Printemps : 3 astuces pour se protéger des allergies aux pollens

publié le 31/03/2021 à 06:30

Avec le printemps et des températures plus douces, dépassant les 20 degrés partout en France cette semaine, les pollens font leur grand retour et les désagréments qui sont liés avec. Des millions de Français souffrent de réactions allergiques, en général saisonnières, appelées "rhume des foins."

Les symptômes de ces allergies sont la plupart du temps des éternuements, le nez bouché, qui coule et des démangeaisons. Certains peuvent également souffrir de conjonctivites avec les yeux rouges qui piquent. D'autres peuvent développer des crises d'asthme, et dans des cas plus rares des œdèmes et urticaire, précise le Réseau national de surveillance aérologique (RNSA).

Les pollens de bouleau sont annoncés ce mardi 30 mars en région parisienne et le mercredi 31 mars en région lyonnaise, d'après le modèle prévisionnel mis en place par Météo France en partenariat avec le RNSA.

Pour vous prémunir du rhume des foins, il existe quelques astuces simples et très efficaces.

1. Rincez-vous les cheveux le soir

Les pollens se déposent en grand nombre dans vos cheveux. Par conséquent, rincez-les en rentrant chez vous le soir pour vous en débarrasser. De la même manière, évitez de faire sécher votre linge à l'extérieur car les pollens se déposent dessus.

2. Aérez au moins 10 minutes par jour

Favorisez l'ouverture des fenêtres avant et après le coucher du soleil. Chez vous, évitez le tabac, les produits d'entretien ou de bricolage, les parfums d'intérieur type encens ou bougies. Ces produits du quotidien, souvent irritants ou allergisants, risquent d'aggraver vos symptômes.

3. Quelques règles pour vous déplacer

Si vous sortez de chez vous en voiture, gardez bien les vitres fermées. Si vous vous déplacez à pieds, privilégiez la fin de journée et n'hésitez pas à porter des lunettes en plus de votre masque. Évitez au maximum les activités extérieures telles la tonte de la pelouse, le jardinage ou encore les activités sportives.