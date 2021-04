Printemps : comment distinguer allergie et coronavirus ?

publié le 03/04/2021 à 06:30

Nez bouché, éternuements, difficultés respiratoires... En pleine crise sanitaire, ces symptômes font craindre à ceux qui en souffrent une contamination au coronavirus. Mais avec les températures plus douces et le retour des pollens, liés à l'arrivée du printemps, il peut tout simplement s'agir d'allergies, également appelées "rhumes des foins."

Le Docteur Nhân Pham-Thi, allergologue à Paris, alertait sur la différence entre l'allergie au pollen et le coronavirus, au micro de RTL le 2 juin dernier. "Ces symptômes pour la plupart évoquent la Covid et il faut faire vraiment la différence. Il y a un abécédaire : le A pour atchoum, ce sont des éternuements à répétition. B pour bouché, le nez est obstrué. C non pas pour Covid, mais ça coule partout, le nez, les yeux. D, la différence majeure c’est que ça démange le nez, la gorge, toutes les surfaces. Le E c’est pour énerve car cela donne des troubles. F ça fatigue, donc il y a cette asthénie qui vient en même temps que cette crise d’allergie. Et G car en ce moment ce sont les pollens de graminées".

Selon le docteur, une personne sur quatre, voire sur trois, est concernée par ces allergies qui ont des liens avec le dérèglement climatique.