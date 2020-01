publié le 07/01/2020 à 18:54

Selon le rapport d'autopsie publié ce mardi 7 janvier, Cédric, livreur de 42 ans est décédé à la suite d'une asphyxie à cause d'une fracture du larynx. Des résultats qui "soulèvent des questions légitimes", selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. La famille de la victime dénonce une bavure policière.

Il est trop tôt pour établir la responsabilité directe des agents qui ont interpellé l'automobiliste vendredi dernier à Paris mais le procureur de la République a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "homicide involontaire." Cette enquête devra déterminer les circonstances exactes de l’intervention policière.

Sur des vidéos de témoins diffusées sur internet, on voit distinctement les fonctionnaires qui maintiennent Cédric au sol, le menottent, tandis que lui se débat. Toujours selon des témoins, l'homme aurait subi un étranglement.

La femme de la victime, Doria, dénonce un homicide : "Il n'y a rien qui nous ramènera Cédric. Mon mari c'est quelqu'un qui faisait son travail tout simplement, qui s'est fait contrôler et ça a très mal tourné. Ça n'aurait pas dû mal tourner comme ça, explique-t-elle. Je ne réfute pas l'hypothèse qu'il ait pu être insultant honnêtement. C'est disproportionné. Est-ce que pour autant il mérite ce qu'il lui est arrivé ? On est d'accord que non."

L'asphyxie et la fracture du larynx sont-elles liées à une pression exercée par les policiers ? En tout cas, le parquet ajoute que Cédric présentait un état antérieur cardio-vasculaire. Sa famille précise bien qu'il souffrait d'hypertension. Des examens médico-légaux complémentaires vont être réalisés pour affiner ces premiers résultats.

