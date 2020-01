et Christelle Rebière

publié le 07/01/2020

Y a-t-il eu bavure policière au moment de l'interpellation d'un livreur à scooter à Paris, vendredi 3 janvier ? La police des polices, l'IGPN, enquête depuis deux jours après la mort de l'homme de 42 ans, prénommé Cédric. Il a été interpellé vendredi 3 janvier à Paris parce qu'il utilisait son téléphone en conduisant.

L'homme a fait une crise cardiaque au moment de son arrestation, que les policiers décrivent comme "musclée". Il est décédé quelques heures après. Sa famille a défendu, ce mardi 7 janvier au matin, la thèse de la bavure policière. Selon elle, l'intervention des policiers est à l'origine de la mort de Cédric.

Sa femme et son père ont récupéré trois vidéos tournées par des témoins de la scène. On y voit trois policiers effectuer un placage ventral du conducteur du deux-roues, puis le maintenir au sol pour le menotter. C'est à ce moment que le quarantenaire aurait manqué d'oxygène. "Il y a trois assassins, et je veux aller au jugement", assure son père.

