publié le 25/10/2019 à 16:05

Un équipage de la BAC a été pris à partie par une centaine de personnes à Mantes-la-Jolie, jeudi 24 octobre dans la soirée, dans le quartier du Val-Fourré. Ils avaient été appelés sur un incendie, pour renforcer l'intervention des pompiers, mais se sont retrouvé dans un guet-apens. Jets de projectiles, de mortiers, de cocktails Molotov : les policiers acculés ont été obligés d'appeler du renfort.

Le face à face entre les jeunes du quartier et les forces de l'ordre va durer plus d'une heure. Des vidéos de la scène circulent sur internet, on entend très distinctement crier "tuez-les tous" en pointant du doigt les policiers.

Lors de l'intervention, deux jeunes hommes ont été blessés par des tirs de LBD, l'un à l'oeil l'autre au niveau des testicules. Tous les deux sont actuellement opérés à l'hôpital. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour faire la lumière sur les circonstances de ses deux blessures. Par ailleurs, une autre enquête et ouverte pour violence en réunion avec arme contre les forces de l'ordre mais aucune interpellation à l'heure qu'il est.