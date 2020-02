publié le 04/02/2020 à 19:07

Un groupe de pirates informatiques a menacé lundi 3 février de publier certains documents qu'il prétend avoir volé au géant du BTP Bouygues Construction lors d'une cyberattaque au rançongiciel survenue jeudi 30 janvier. Sur un site en accès libre, le groupe, connu sous le nom de Maze, a publié dimanche une page intitulée "Bouygues Construction" et contenant une liste d'ordinateurs de l'entreprise censés avoir été piratés et dont les données sont potentiellement bloquées. Selon le groupe, ces 237 fichiers représentent plus de 700 téraoctets de données.

La filiale de construction du géant Bouygues a admis vendredi être la cible depuis la veille d'une attaque de type rançongiciel qui a provoqué la mise à l'arrêt de tout son système informatique. Damien Bancal, responsable du renseignement de la société de cybersécurité canadienne 8brains, avait rapporté être entré en contact avec les pirates et avoir appris que ceux-ci demandaient "dix millions de dollars" pour ne pas diffuser les documents volés.

Cette page "est la preuve que c'est eux qui ont attaqué. C'est clairement une revendication. S'ils ne payent pas, ils diffuseront au compte-gouttes des documents qu'ils ont pu voler. Ça s'est confirmé pour d'autres entreprises", explique-t-il.

