publié le 14/12/2018 à 11:52

"Cela nous replonge un an en arrière", confie la mère d’un garçon décédé dans le drame de Millas. Un an après la collision entre un car scolaire et un train à un passage à niveau provoquant la mort de six collégiens, plusieurs éléments de l'enquête mettent en cause la conductrice, malgré ses dénégations répétées.



Une marche blanche a lieu ce vendredi 14 décembre. "Plus les mois passent et plus c’est difficile de vivre avec l’absence de notre enfant", explique la mère en ajoutant qu’elle "ne souhaite pas faire la marche blanche car ce sera une journée trop difficile, trop lourde en émotion".



La conductrice, "dévastée" par la mort de six des 23 collégiens qu'elle transportait, avait été mise en examen moins d'une semaine après l'accident survenu le 14 décembre 2017 pour homicides et blessures involontaires par imprudence.

Les conclusions d'expertises ne montrent aucun dysfonctionnement du passage à niveau. Selon le parquet de Marseille : "Les avertisseurs sonores et lumineux étaient en état de fonctionnement". Des témoins, notamment dans les véhicules qui se trouvaient en face du car, ont également confirmé que les barrières étaient fermées au moment de l'accident.