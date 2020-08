publié le 23/08/2020 à 14:30

Le PSG va-t-il rentrer dans la légende, ce dimanche 23 août, à l'issue de la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (21h heure française) ? Le club parisien est enfin parvenu à accéder à ce stade de la compétition, pour la première fois de son histoire, après avoir battu in extremis l'Atalanta Bergame en quart de finale (2-1), puis éliminé sans difficulté le RB Leipzig en demi (3-0).

L'adversaire en finale sera d'un tout autre niveau. Aux tours précédents, le Bayern n'a laissé aucune place au doute face à Chelsea en huitièmes (3-0, 4-1), humilié le FC Barcelone en quart (8-2) puis s'est défait sans grande difficulté de l'Olympique Lyonnais en demi (3-0).

Le club allemand semble impossible à arrêter. Le PSG devra prouver l'inverse pour décrocher la première Ligue des champions de son histoire, et dispose de quelques arguments pour renverser les Bavarois.

1. Le PSG possède la meilleure défense de la compétition

Sur ses trois derniers matchs en Ligue des champions, le Bayern a inscrit un total vertigineux de 15 buts. Une force offensive menée par des attaquants en puissance comme Robert Lewandowski, meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, et Serge Gnabry, auteur d'un doublé contre l'OL.

Mais pour répondre à la meilleure attaque, quoi de mieux que la meilleure défense ? S'appuyant principalement sur une paire de défenseurs centraux Thiago Silva-Kimpembe, le PSG n'a encaissé que 5 buts en 10 matchs depuis le début de la saison en Ligue des champions, le total le plus faible de la compétition.

2. Le Bayern n'est pas infaillible

Jusqu'à l'ouverture du score de Gnabry (18'), l'Olympique Lyonnais pouvait croire à son exploit en demi-finale de la Ligue des champions. Les Lyonnais se sont procuré deux énormes occasions en début de match, Memphis Depay ratant le cadre de peu (4') puis Toko Ekambi frappant le poteau (17').

Des actions dont s'inspirera certainement Thomas Tuchel. Il n'est pas impossible de marquer contre le Bayern, comme l'a montré Barcelone à deux reprises, malgré sa large défaite, et Chelsea lors du tour précédent. Le PSG pourra miser sur ses attaquants Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria pour réussir ce que les Lyonnais ont raté.

3. La chance sourit enfin au PSG

Le PSG a souvent dû composer avec des absences handicapantes lors de ses matchs clefs. Les deux précédentes saisons, le club parisien avait disputé deux matchs éliminatoires, face au Real Madrid en 2018 et Manchester United en 2019, sans le joueur le plus cher de son histoire, Neymar.



Cette année, Paris peut compter sur sa star brésilienne, et disposera d'un effectif quasi complet pour cette finale. Kylian Mbappé s'est rétabli beaucoup plus rapidement que prévu de sa blessure subie en finale de Coupe de France contre Saint-Étienne et a pu participer à tous les matchs de ce "final 8". Marco Verratti et Keylor Navas, blessés respectivement au mollet et au biceps, se sont aussi remis très rapidement de leurs pépins physiques, et pourraient être titulaires face au Bayern.



Ce sera aussi l'opportunité pour certains joueurs comme Marco Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva, présents au club depuis 7 et 8 ans, d'enfin triompher après des années difficiles. Pour Thiago Silva, capitaine du PSG, il pourrait s'agir d'un dernier match sous les couleurs parisiennes, son contrat prenant fin ce mois-ci. Une opportunité en or pour finir en beauté.