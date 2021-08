"Mais Qui ?" : que signifie ce nouveau "slogan" antisémite des manifestations anti-passe ?

Une femme a été interpellée à Hombourg-Haut (Moselle) ce lundi 9 août, dans la matinée, pour avoir brandi une pancarte avec écrit "Mais qui ?" lors de la manifestation contre le passe-sanitaire à Metz, samedi 7 août. Selon un communiqué de la préfecture de Moselle paru dimanche 8 août, le parquet de Metz avait ouvert une enquête concernant une "pancarte au message manifestement antisémite".

C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé l'interpellation de la jeune femme ce lundi, après avoir dénoncé dimanche une pancarte "abjecte" en promettant que ce geste ne resterait pas "impuni".

La photo, diffusée sur les réseaux sociaux, montre la jeune femme avec la pancarte incriminée, sur laquelle sont inscrits les noms de plusieurs responsables politiques, hommes d'affaires et intellectuels, notamment "Fabius, Attali, Buzyn, BFM Drahi, Macron, Salomon, Sorhos, K.Schwab, BHL, Ferguson", dont la plupart sont juifs. Accusés de "traitres" sur la pancarte, les noms encadrent le slogan "mais qui ?".

Ce slogan est apparu à la suite d'un entretien accordé à Daniel Delawarde, par la chaîne CNews, en juin dernier. C'est l'un des signataires d'une tribune évoquant "le délitement" de la France publiée par Valeurs actuelles. À la question "qui contrôle la 'meute médiatique ? ", il avait répondu "la communauté que vous connaissez bien", sous entendant la communauté juive, avant d'être coupé par le présentateur Jean-Marc Morandini.

"Mais qui ?", un slogan antisémite

La question "Mais qui?" a déjà été employée dans d'autres cortèges d'opposants au passe sanitaire. Elle est parfois réduite au simple pronom "Qui?", en référence à une seule et même actualité. Selon les informations de Libération, ce nouveau slogan, suivi par l'extrême droite, accuse les juifs d'être responsables de la pandémie et de la politique vaccinale.

Plusieurs responsables politiques ont fait part de leur indignation et des associations de lutte contre les discriminations envisagent des actions en justice. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a annoncé dimanche 8 août son intention de porter plainte et SOS Racisme a dit "étudier" la possibilité de poursuites judiciaires. Sur Twitter, Élisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'Égalité a dénoncé : "L'antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd'hui. L'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit, qui doit être condamné systématiquement".