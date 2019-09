publié le 27/09/2019 à 14:03

Coupe du Monde de rugby, Mondiaux d'athlétisme, Euro de volley : les événements sportifs se chevauchent en cette fin septembre. Avant le retour du XV de France, mercredi 2 octobre face aux États-Unis, et l'entrée en lice des Kévin Mayer, Renaud Lavillenie ou Yohann Diniz à Doha, les volleyeurs français ont rendez-vous vendredi 27 septembre (21h) pour une demi-finale face à la Serbie au Palais omnisports de Paris-Bercy.

Sacrée championne d'Europe pour la première de son histoire il y a quatre ans, la France possède de sérieux arguments pour doubler la mise à domicile. 13.000 supporteurs sont attendus à l'AccorHotels Arena pour ce classique du volley européen qui attend les Bleus, qui ont souvent ont souvent trouvé les Serbes sur leur route pour un podium en grand championnat. La rencontre sera à suivre à la télévision sur la chaîne L'Équipe.

Concentrés et appliqués depuis le début de "leur" Euro à Montpellier puis à Nantes, les hommes de Laurent Tillie ont pu compter sur un groupe solide et n'ont été mis en difficulté qu'à la fin du 2e set (finalement gagné) contre l'Italie en quarts. Résultat : un seul set perdu (au 1er tour) et une confiance complètement retrouvée.

Tillie se méfie des Serbes

"On sait que la Serbie va nous poser beaucoup plus de problème, par leur puissance de feu, leur attaque, leur service et leur bloc archi présent", prévient toutefois le sélectionneur Laurent Tillie. Si l'Italie pouvait se résumer à un passeur de génie, Simone Giannelli, et à deux grands attaquants, Osmany Juantorena et Ivan Zaytsev, la Serbie proposera plus de densité.

Si l'on met de côté la Ligue des nations 2019, disputée cet été sans les meilleurs Serbes, la dernière confrontation entre les deux équipes remonte au Mondial 2018 en Bulgarie, avec un revers français (3 sets à 2) au 2e tour qui a scellé leur sort dans cette compétition ratée (7e).

La Slovénie en finale

Un an plus tard, le contexte est complètement différent. Les Bleus comptent dans leur rang Stéphen Boyer, magistral contre l'Italie en quarts (25 points dont 9 aces). Il forme un duo explosif à l'attaque avec Earvin Ngapeth, à nouveau à 100% après un début d'Euro plombé par une lésion musculaire aux côtes.



La Slovénie a validé jeudi 25 septembre le premier billet pour la finale à Paris (dimanche 29 septembre, 17h30), en réalisant l'exploit face la Pologne, double championne du monde en titre (2014 et 2018). Si les Bleus rejoignent les Slovènes, la finale sera un remake de l'édition 2015, remportée par la France (3 sets à 0).