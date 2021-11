Les infos de 18h - Agression de Kheira Hamraoui : Abidal "nie toute implication", selon son avocat

Il est prêt à s'expliquer. Éric Abidal, dont le nom est apparu dans l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, attend désormais d'être convoqué pour répondre aux questions qui lui seront posées. C'est ce que dit ce mardi soir à RTL son avocat, Maitre Olivier Martin.

"Le nom d'Éric Abidal circule dans ce dossier. Je lis et j'entends qu'on veut lui poser des questions, ce dont je prends note. Si on souhaite l'entendre et lui poser des questions, il sera bien évidemment d'accord pour y répondre spontanément, délibérément et ce qu'on souhaite c'est que ça puisse intervenir le plus rapidement possible", explique Olivier Martin.

L'ancien footballeur Éric Abidal "nie toute implication directe ou indirecte dans les faits qui font l'objet de l'information judiciaire aujourd'hui", ajoute l'avocat.

