Agression d'une policière près de Nantes : le témoignage d'une habitante

publié le 28/05/2021 à 14:01

L’agression a eu lieu aux alentours de 10 heures au poste de police de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). La policière blessée à la cuisse, son pronostic vital engagé, elle a été évacuée de toute urgence au CHU de Nantes témoigne une source proche de l’enquête. La gendarmerie indique que l'attaque s'est déroulée dans les locaux de la police municipale et le suspect a pris la fuite à pied, avant d'être interpellé vers 13h20.

L’évènement a créé un vent de panique, Aleïda, habitante du quartier, témoigne : "Mon collègue devait partir pour un rendez-vous, mais il n’a pas pu récupérer sa voiture. Le gendarme lui a dit que c’était une scène de crime 'vous ne passez pas' ".

"Pour le moment personne ne passe", ajoute-t-elle. "Il y a d’abord eu une voiture de gendarme, puis il y a eu les pompiers, après on a vu le SMUR et puis plein de voitures avec les gyrophares…". Et de continuer : "ils sont arrivés armés, très armés".

Deux hélicoptères survolaient la zone. Se sont en effet plus de 240 gendarmes qui ont été mobilisés pour trouver l’agresseur. Un suspect a d'ailleurs été interpellé après 13h, et trois gendarmes ont été blessés durant l'opération. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a prévu de se rendre sur place dans l’après-midi.