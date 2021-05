Attentat de Nice en 2016 : l'Italie livre un suspect à la France

publié le 21/05/2021 à 21:19

C'est peut-être un élément de plus dans l'enquête sur l'attentat perpétré à Nice il y a 5 ans. Le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait foncé avec un camion sur la foule rassemblée en bord de mer sur la Promenade de Anglais à Nice à l'occasion de la fête nationale, faisant 86 morts. Ce vendredi 21 mai, les autorités italiennes ont livré à la France un Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme à l'auteur de l'attaque.

"Au terme d'une procédure d'extradition, Endri Elezi, né le 10 juin 1992 en Albanie, a été livré aujourd'hui aux autorités françaises à l'aéroport de Fiumicino", le principal aéroport de Rome, précise un communiqué de la police italienne. La justice italienne avait autorisé son extradition il y a deux semaines. L'homme en question faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 27 avril 2020 par la France. Il avait été arrêté le 21 avril à Sparanise, près de Caserte, dans le sud de l'Italie.

Au cours de l'audience qui s'était déroulée devant la justice italienne, il avait nié en bloc les accusations pesant contre lui : "Je n'ai jamais vendu ou fourni d'armes et je ne connais aucune des personnes impliquées". Endri Elezi, aurait fourni à l'assaillant un fusil d'assaut, provenant d'un cambriolage et dissimulé dans une forêt sur les hauteurs de Nice, par l'intermédiaire d'un autre Albanais. Il est mis en cause pour "association de malfaiteurs" et infraction à la législation sur les armes", dans le volet de l'enquête portant sur le trafic d'armes.