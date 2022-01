Nordahl Lelandais : sa mère regrette de ne plus avoir "le droit de vivre"

Des mots forts pour ce premier jour de procès à Grenoble. La mère de Nordahl Lelandais, Christiane Lelandais, a déclaré ce lundi 31 janvier ne plus avoir "le droit de vivre" et être "insultée de partout" depuis que son fils est mis en cause dans la mort de la petite Maëlys.

Devant la cour d'assises de l'Isère, celle-ci explique qu'"être la maman de Nordahl Lelandais est une difficulté incommensurable", alors que son fils est jugé pour des faits criminels pour la deuxième fois en moins d'un an.

Sous le feu des questions pendant plus d'une heure, la retraitée de 73 ans s'est exprimée sur son quotidien. "Si je tiens debout encore, c'est que j'ai mes enfants et un petit-fils, mais je n'ai pas le droit de vivre, je n'ai pas le droit de sourire, je n'ai le droit de rien faire", a-t-elle répété.

Invité à réagir à l'intervention de sa mère, Nordahl Lelandais a estimé que les questions posées étaient "dures". "Des fois on a l'impression qu'elles sont jugées, 'Pourquoi vous aimez votre fils ?' C'est dur comme question", a-t-il estimé depuis son box vitré.

Alors que le procès s'est ouvert ce lundi 31 janvier, les débats doivent s'étaler sur trois semaines. Pour le meurtre de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt la réclusion criminelle à perpétuité.