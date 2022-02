Affaire Maëlys : ce qu'il faut retenir du premier jour du procès de Nordahl Lelandais

Pour le premier jour de son procès devant la cour d'assises de l'Isère, Nordahl Lelandais a répété qu'il "ne voulait pas tuer Maëlys". Il reste sur sa thèse, celle d'une mort involontaire. Une hypothèse à laquelle les parents de la petite fille ne croient pas. L'accusé de 38 ans a également souhaité présenter ses excuses à la famille.

Depuis son box et derrière une vitre blindée, Nordahl Lelandais regarde sa sœur, venue à la barre ce lundi 31 janvier. Elle parle d'un garçon "serviable", qui "aime la pêche, les voitures et les animaux". L'enquêtrice de personnalité, a d'ailleurs dit ce que l'accusé lui avait confié. "J'aime tous les animaux. Dans ma cellule, il y a une araignée. Je la regarde, je ne la tue pas".

Elle détaille ensuite une vie de petits ratés successifs : des CDD et des intérims qui s'enchaînent, son engagement dans l'armée qui s'interrompt à sa demande après avoir reçu une fléchette dans l'œil. Elle parle, quelques instants plus tard, de ses histoires d'amour. "À chaque fois, il y a cru", dit-elle devant la cour. "Il m'a dit qu'il était hétérosexuel", précise la spécialiste dans un second temps.

Nordahl Lelandais a pourtant aussi eu un amant et il a téléchargé une dizaine d'images pédopornographiques. Parmi ces dernières, l'agression sexuelle de ses petites cousines qu'il a filmée. Il est aussi jugé pour cela.

Lorsqu'il a eu la parole, en fin de matinée, il n'a pas eu un mot pour ses cousins qui sont sur le banc des victimes, derrière la famille de Maëlys, à qui il a demandé pardon en trois phrases, d'une voix neutre et détachée.