Procès de Nordahl Lelandais : ces zones d'ombre qui persistent autour de l'affaire Maëlys

L'un des procès de l'année s'ouvre le lundi 31 janvier à Grenoble, celui de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de la petite Maëlys en août 2017. La disparition de la petite fille de huit ans et demi a bouleversé toute la France. Plus de quatre ans après le drame, il reste de nombreuses zones d'ombre autour de cette affaire.

Lelandais parle d'une mort accidentelle. Il dit avoir frappé Maëlys parce qu'elle chouinait alors qu'il l'emmenait voir ses chiens. Joachim de Araujo, le père de la victime, ne croit pas une seconde à cette version. "Je ne crois pas à la mort accidentelle ni à la promenade nocturne pour faire voir des chiens. À 3h du matin on n'enlève pas une enfant pour une promenade ou pour une visite animalière", estime-t-il.

"Pour moi, il l'a enlevée pour abuser d'elle sexuellement. Malheureusement, on ne peut pas le prouver", déplore le père de Maëlys. "Il savait très bien ce qu'il allait faire, c'était enlever Maëlys, lui faire subir les pires sévices et puis se débarrasser de son corps comme si c'était un vulgaire déchet ou une ordure qu'on jetait sur le bord de la route. Pour moi, c'est un monstre".

Un profil de pédophile ?

Nordahl Lelandais sera également jugé pour des attouchements sur deux petites cousines de quatre et six ans, ce qui laisse penser à un profil de pédophile. Jennifer, la mère de Maëlys est prête à faire face au meurtrier présumé de sa fille.

"Je pense que c'est Maëlys qui me donne cette force, je sais qu'elle n'aimerait pas qu'on soit abattu et attristé. Elle voudrait qu'on se batte pour elle pour que justice lui soit rendue. Je voudrais une sanction qui soit lourde, à la hauteur des souffrances que Maëlys a eues, pour qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. La vérité, je ne sais pas si je vais y avoir droit". Lelandais risque la réclusion criminelle à perpétuité.