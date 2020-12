publié le 10/12/2020 à 18:59

Le procès de la mort de la jeune Fiona voyait ce jeudi 10 décembre le passage à la barre de la mère de la petite fille, Cécile Bourgeon. Au terme d'une semaine de procès, elle a évoqué la nuit du drame. "Fiona a vomi dans la nuit, le lendemain elle était morte", a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que si son compagnon a bien frappé Fiona, elle ne peut pas affirmer que c'est lui qui l'a tuée.

Elle explique alors que Berkane Makhlouf avait frappé plus tôt dans la semaine la petite fille, à la tempe et à l'abdomen. Plus tard, la petite fille vomissait durant la nuit, avant de mourir le jour venu. En découvrant Fiona "raide et froide" le matin, Cécile Bourgeon confie qu'elle était "sidérée".

"On n'a pas appelé les secours on aurait dû", confie-t-elle. Le couple charge alors le corps dans une voiture et tente de s'en débarrasser. "Fiona, elle ne méritait pas ça, elle avait toute la vie devant elle", regrette Céline Bourgeon.

