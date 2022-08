Le lundi 22 août dernier, un terrible accident se produisait à Lyon et tuait deux adolescentes de 15 et 17 ans circulant à trottinette, Iris et Warren. Les secours présents sur place n'avaient pas réussi à réanimer les deux jeunes filles fauchées par une ambulance qui circulait sur la voie de bus.

C'est ce mardi que les obsèques des deux copines ont eu lieu en la cathédrale Saint-Jean de la ville des lumières devant près de 1.000 personnes venus assister à la cérémonie. Sur le parvis de l'église, une grande photo en noir et blanc montrait les deux adolescentes souriantes, tandis que plusieurs membres de la famille et ami prenaient la parole pour rendre hommage aux victimes.

Les larmes aux yeux et rempli d'émotions, le père d'Iris s'est lui aussi adressé à sa fille défunte : "Merci pour ces quinze ans de bonheur. Quelle chance d'avoir été ton père. Tu étais une belle personne, drôle, vive. Ton assurance cachait un cœur, une tendresse rare."

Des centaines d'anonymes ont aussi souhaité soutenir les familles des victimes en se rendant aux obsèques.

Les deux adolescentes ont ensuite été inhumées dans la plus stricte intimité dans un cimetière de l'agglomération lyonnaise.

