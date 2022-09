Mort de Gorbatchev : les 6 moments marquants du dernier dirigeant de l'URSS

Il a changé la face du monde. Dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev est mort, mardi 30 août, à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. L'ex-leader communiste a été le numéro un de l'URSS entre 1985 et 1991. Par sa fonction et ses idées, Gorbatchev a été un acteur clé dans la fin de la Guerre Froide et l'effondrement du régime soviétique. Il a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1990.

L'ancien dirigeant communiste a été la base de multiples réformes politiques et économiques, connues sous l'appellation de "perestroïka" ("restructuration" en français), pour moderniser et restructurer le régime. Ces différents échecs conduiront le pays à la crise et à la chute de l'Union soviétique.

Après avoir quitté les commandes du pays, Mikhaïl Gorbatchev avait choisi de se mettre en retrait de la politique. Retour sur les images et les moments marquants de l'homme, aussi connu pour la "tache de vin" sur son visage.

1 - Arrivée au pouvoir

À la mort de Constantin Tchernenko en mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev est nommé à la tête de l'Union soviétique. L'arrivée de ce fils de paysan est à la promesse d'un vent nouveau sur le régime. Âgé de 54 ans, Gorbatchev est moins vieux que ses prédécesseurs. Et ce décalage avec les anciens secrétaires généraux du Parti communiste ne va pas tarder à se manifester.

2 - La poignée de main avec Reagan

En pleine période de Guerre Froide, la ville de Genève accueille, en novembre 1985, Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan, président des États-Unis. Cette réunion, la première entre les dirigeants des deux puissances, a pour but de freiner la course aux armements et donne lieu à une poignée de main historique. Elle marquera d'ailleurs le premier pas vers la fin du conflit. Plusieurs rencontres auront ensuite lieu entre les deux dirigeants. Le chef d'État américain interpellera notamment son homologue soviétique lors d'un discours à Berlin, "Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur !", déclara Reagan. Deux ans plus tard, son vœu se réalisera...

3 - Rencontre avec le pape Jean-Paul II

Un autre entretien historique. En décembre 1989, plusieurs semaines après la chute du mur de Berlin, Mikhaïl Gorbatchev se rend au Vatican pour y rencontrer le pape Jean-Paul II. C'est la première fois qu'un dirigeant de l'URSS rencontre le chef de l'Église catholique. Avant d'accueillir Gorbatchev, Jean-Paul II avait même pris des cours de russe. Cette rencontre est une preuve supplémentaire de la profonde refonte et le changement de style qu'incarne Mikhaïl Gorbatchev à cette époque.

Mikhaïl Gorbatchev avec Jean-Paul II en décembre 1989. Crédit : DERRICK CEYRAC / AFP

Récompensé par un prix Nobel de la Paix

Populaire dans le clan Ouest, un peu moins dans sa partie, Mikhaïl Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la Paix en 1990. Cette récompense à destination du dirigeant soviétique est saluée par de nombreux présidents d'autres pays. Le rapprochement avec les États-Unis ou sa gestion du conflit militaire en Afghanistan ont joué dans le choix du comité décernant le prix. Le journaliste Dmitri Mouratov, qui a reçu cette récompense en 2021, a rendu hommage à l'ancien chef de l'URSS. Gorbatchev préférait la paix au "pouvoir personnel", a-t-il indiqué.

Démission à Noël

Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission du poste de président de l'Union soviétique. Cette date est celle de la chute définitive pour le régime soviétique. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie avaient indiqué leur indépendance quelques semaines auparavant et la Communauté des États Indépendants, proclamée par Boris Eltsine, rival de Gorbatchev, venait remplacer l'URSS. Il restera dans l'Histoire comme le dernier dirigeant de l'Union soviétique.

Apparition dans une pub Pizza Hut

La présence d'un ancien dirigeant soviétique dans une publicité peut surprendre. Retiré de la vie politique, Mikhaïl Gorbatchev a participé à plusieurs campagnes de publicité pour des marques occidentales. Son objectif, réunir de l'argent pour sa fondation. La plus célèbre reste sa participation à une publicité pour la chaîne de restaurants américaine Pizza Hut. Le spot n'a pas cependant pas été diffusé en Russie.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info