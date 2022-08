Accident de trottinette à Lyon : une marche blanche organisée pour les deux victimes

Après le drame qui a frappé Lyon en début de semaine, une marche blanche a été organisée. Dans une atmosphère lourde et pesante, 600 personnes se sont rassemblé dans une marche blanche en l'honneur des deux mineurs tués par une ambulance lundi 22 août alors qu'ils circulaient en trottinette. "Je suis bouleversée, cet événement est traumatisant", a confié à l'AFP Françoise, 77 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. "Cet accident relance le débat autour du partage de la circulation entre voitures et deux roues", a-t-elle poursuivi.

Les deux jeunes décédés lors de l'accident, Iris et Warren, avaient respectivement 15 et 17 ans. Dans la soirée du 22 août, une ambulance privée partait en intervention. C'est à ce moment-là qu'elle a percuté les deux jeunes, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Ils étaient alors en train de se déplacer à deux sur une seule trottinette sur une voie réservée aux bus et aux deux-roues non immatriculés.

Des amis d'Iris et Warren sont venus défiler, en tête du cortège, pour rendre hommage à leurs deux amis. Beaucoup d'éléments de l'enquête énervent les marcheurs. L'ambulancier était coutumier des infractions routières et se déplaçait avec un permis probatoire à 2 points sur 8 après une suspension. "Ça me révolte, je me demande pourquoi quelqu'un qui est sur la route toute la journée pouvait n'avoir plus que deux points sur son permis et continuer d'exercer", a grondé Christelle L., une agente de service hospitalier de 52 ans.



Depuis, l'ambulancier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire mercredi "avec en particulier l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur", selon le parquet. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est exprimé sur France Info. Il pense à "des mesures particulières qui pourraient être prises pour éviter à l'avenir ce genre de malheur".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info