À Toulouse ce dimanche 19 septembre au matin, une mère de famille de 26 ans a été retrouvée morte chez elle. C'est son compagnon qui a donné l'alerte avant de disparaitre et de se rendre quelques heures plus tard. Le voisinage avait alerté les forces de l'ordre à plusieurs reprises.

Pour les voisins de cette tour de huit étages, c'était un drame annoncé, une fatalité redoutée. "On entend les coups et on sent que c'est sur le visage. Combien de fois moi j'ai appelé les gendarmes", explique Karine, qui habite juste en dessous, au 6e. "Je suis très très choquée. Je me suis doutée que c'était fini", dit-elle.

Dimanche matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre. Ils ont découvert le corps de la jeune femme, ses enfants pleuraient autour d'elle, ils ont deux et quatre ans. Elle venait aussi d'accoucher d'un bébé il y a trois mois. Son visage était déformé par les coups reçus la veille.

