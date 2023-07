À Toulouse, une agression interpelle, à la fois par sa violence et par le jeune âge des personnes soupçonnées d'en être à l'origine. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juillet, trois mineurs âgés de 14 à 17 ans s'en sont pris à un couple, à coup de tesson de bouteille, pour des raisons particulièrement futiles.

En cause : la tenue de la jeune femme jugée "trop sexy". La réflexion a provoqué des injures, puis des coups. Parmi les quatre adolescents, la plus jeune se serait acharnée sur la jeune femme de 19 ans à coup de tesson de bouteille. Les caméras de vidéosurveillance ont capté les images de la bagarre à 3h du matin, sur le boulevard en plein centre de ville de Toulouse.

La patrouille de la police municipale est intervenue mais la victime était déjà ensanglantée, touchée au visage, près du cou, aux bras, dans le dos, aux jambes et a aussi le nez cassé. Elle a été transportée à l'hôpital où il a fallu 50 points de suture pour refermer ses blessures heureusement superficielles. Les quatre adolescents hyper violents ont été interpellés dans la foulée, ils vont être présentés au parquet des mineurs où malheureusement, on les connait déjà trop bien.

